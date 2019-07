Viele grillten vor ihren kleinen Zeltstädten und hatten sich mit vielen selbst gemachten Salaten eingedeckt. Bis 1 Uhr in der Nacht durften die Teilnehmer ihre Bahnen im Becken schwimmen, ab 8 Uhr stand im Kiosk ein leckeres Frühstück bereit.

„Die gesamte Nacht über werden wir eine Aufsicht am Becken postieren“, erläutert Schwimmmeisterin Ilona Hagedorn. Sie freute sich besonders über den Eifer von Nele Jäger, die am 1.August ihre Ausbildung im Freibad beginnen wird. Das Familienzelten wollte sie sich jedoch nicht entgehen lassen und schaute bereits einige Tage eher an ihrem neuen Arbeitsplatz vorbei. Auch die DLRG war mit acht Rettungsschwimmern vor Ort. Sie hatten unter anderem die große Piratenhüpfburg für die jüngsten Gäste aufgebaut.

Gute Tradition des Familienzeltens ist jedoch auch das schnelle Aufräumen. So konnten andere Badegäste das Freibad bereits am Sonntag um 10 Uhr wieder ganz regulär nutzen.