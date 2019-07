Den Anfang machte am Montag eine Gruppe von acht Kindern. Es galt, einen Parcours mit Buckelpiste, Rampe und engen Kurven zu meistern.

Die jüngsten Teilnehmer sind acht Jahre alt, die ältesten 14. Diese Altersbegrenzung hat hauptsächlich zwei Gründe. Einerseits, so erläutert Tinus Strangmann , müssen die jungen Fahrer eine gewisse körperliche Größe haben, um den Lenker sicher greifen und entsprechend manövrieren zu können. Bei Jugendlichen könne schnell Übermut aufkommen; anstelle der Geschicklichkeit trete dann der Wunsch nach schnellem Fahren. „Der Respekt vor den Maschinen muss einfach vorhanden sein“, findet Annika Strangmann . Daher seien die drei eingesetzten Quads auch gedrosselt, wie Ehemann Tinus ergänzt. „Es ist ein Geschicklichkeitsparcours. Sicherheit steht an erster Stelle. Wer Rennen fahren will sollte zur nächsten Gokarts-Halle fahren.“

Mit seinen jungen Gästen ist Tinus Strangmann mehr als zufrieden. „Die Gruppe ist richtig klasse, sie fahren wirklich gut.“ Ohnehin ist er glücklich, dass das Angebot im Rahmen der Ferienspieltage derart gut angenommen wird. Kurz nach der Veröffentlichung des Programmhefts, so berichtet Strangmann, habe er viele Anfragen per Mail erhalten.

Alle teilnehmenden Fahrer erhalten zum Abschluss des Programms eine Teilnehmerurkunde und ein Eis.