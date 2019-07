Florian Schembecker wird ab August seine dreijährige praxisorientierte Ausbildung zum Erzieher am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf beginnen. Daina startet ihr Berufsanerkennungsjahr zur Erzieherin in der OGS und im Jugendzentrum. Lilith Spitzer wird die Fachoberschule für Gesundheit und Soziales am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf besuchen und absolviert ihr Praxisjahr in den Jugendzentren Sassenberg und Füchtorf. Maren Vechtel geht ins zweite Jahr ihrer praxisorientierten Ausbildung zur Erzieherin am Reckenberg Berufskolleg in Rheda Wiedenbrück. Dazu kommt noch Salina Sendyorkin, die weiterhin als Erziehern in der OGS und im Jugendzentrum eingesetzt wird.

„Ich freue mich auf das kommende Jahr und die Möglichkeit, zusammen mit den Heranwachsenden zu lernen und eventuelle berufliche Perspektiven zu entdecken“, so Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann.