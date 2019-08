Zwei Gruppen mit jeweils 16 Kindern absolvieren derzeit den Sprachkurs, denn Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Die Kinder lernen erstaunlich schnell und einige können sich schon nach wenigen Monaten verständlich machen.

Seit dem 22. Juli läuft „FIT in Deutsch“. Die jüngere Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen ist in der OGS der Johannesschule aktiv und wird von den ausgebildeten Lernbegleiterinnen Miachela Ruwe und Yvonne Weiß betreut. „Der Unterricht ist eine Kombination aus Theorie am Vormittag und einem Teil am Nachmittag, bei dem das Erlernte in der Praxis angewendet werden kann“, erklärt Michaela Ruwe .

„Die rollende Waldschule war am schönsten“, versichert Kevin. Dort lernten sie eine Menge über die Waldtiere und genossen es, die präparierten Tiere anzufassen. Die Kinder waren unter anderem auf dem ErlebnisBauernhof Heseker und lernten dabei viele Tiere kennen. Sie besuchten dem Combi-Markt in Versmold, um sich mit dem Thema Ernährung auseinander zu setzen.

In der Eisdiele Zanella durften sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und erlebten, wie das leckere Eis hergestellt wird. „Bei so einer Exkursion kann ich die Wörter und Satzkonstruktionen, die vormittags an der Tafel standen, sofort anwenden“, freut sich Yvonne Weiß.

Die Gruppe der älteren Kinder von elf bis 16 Jahren ist im Haus II der Sekundarschule aktiv. Hier leiten die Lernbegleiter Markus Pieper und Alexandra Kruse den Unterricht und werden ehrenamtlich von Kira de Vries unterstützt. „Wir haben die Altstadt in Warendorf erkundet, haben Picknick am Emssee gemacht und Minigolf in Harsewinkel gespielt“, berichtet Alexandra Kruse. Nach Warendorf fuhren die Kinder mit dem Bus und mussten dabei selbst ein Ticket kaufen, damit sie dies künftig selbstständig machen können.

Ein Highlight war der Besuch bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Ennigerloh. Nach der Führung waren viele Kinder erschüttert, wie viele Lkw dort ankommen und Müll abliefern. Zum Abschluss geht es Freitag zum Planetarium in Münster, um sich mit der Mondlandung zu beschäftigen, die vor 50 Jahren stattfand.

Organisatorin der Sprachkurse ist die Flüchtlingskoordinatorin Gabi Farwick-Achterhold. Das Konzeot wurde von den Betreuern ausgearbeitet. „Das ist ein ungemein hoher Arbeitsaufwand“, gesteht sie. Zum Glück werde sie von der Stadt unterstützt, die Bullis zur Verfügung stellt, damit die Kinder gefahren werden können. Die Kosten für die Kurse übernimmt zu 80 Prozent das Land und zu 20 Prozent die Stadt.