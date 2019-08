Unter Leitung von Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann starteten insgesamt 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre nach Kroatien. Ziel der 19-stündigen Busfahrt war der Campingplatz Poljana in Mali Losinj auf der gleichnamigen Insel Losinj im nördlichen Mittelmeer.

Der Campingplatz, mit direkter Lage am Meer, bot reichlich Möglichkeiten, den Schulalltag zu vergessen und die freie Zeit im Süden zu genießen. Die Freizeitangebote vor Ort waren zahlreich. Neben wandern, tauchen, Kanu fahren, mountainbiken stand auch ein nächtlicher Ausflug auf einem Partyboot auf dem Programm. Bis in die späte Nacht konnte hier geschwommen, gegessen und getanzt werden. Aber auch das Nachtleben in Mali Losinj hatte einiges zu bieten. Die Ausflüge in das schöne Hafenstädtchen waren immer sehr eindrucksvoll.

„Unter dem Strich war es eine tolle Freizeit mit sehr beeindruckenden und tollen Jugendlichen. Die Freizeitgestaltung und das gemeinsame Erleben mit Erwachsenen, die nicht Eltern oder Lehrer sind, stellen wichtige Sozialisationserfahrungen dar. Die Erinnerungen an Ferienfreizeiten bleiben meist ein Leben lang erhalten“, bemerkt Ackermann. „Die Planungen für die Sommerferien 2020 laufen schon längst. Ziel im kommenden Jahr ist das Camp Talamone in der Toskana/Italien. In der Zeit vom 16. bis 28. Juli 2020 beginnt wieder ein neues Abenteuer auf einem neuen Campingplatz direkt am Mittelmeer zwischen Florenz und Rom. Die ersten Anmeldungen hierfür liegen schon vor.