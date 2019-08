Bestand an nicht-heimischen Gänsen nimmt im Kreis Warendorf stark zu

Gar nicht süß findet dagegen Ludger Spitthöver , Vorsitzender, der Wassersportabteilung des VfL Sassenberg (Waspo) die stetig wachsende Gänseschar. „Mittlerweile ist das schon eine Plage“, schimpft er, vor allem angesichts der deutlich sichtbaren Kotspuren, die die Tiere auf den Bootsstegen hinterlassen.

Gänsekot muss stundenlang entfernt werden

Im Sommer, wenn der Kot auf und zwischen den Planken festtrocknet, wenden die Mitglieder regelmäßig Stunden für die Reinigung auf. Es besteht nicht nur Rutschgefahr, sondern gerade auch Kinder, die in Tretboote oder Optis krabbeln, könnten leicht mit dem Vogeldreck in Berührung kommen.

Die Waspo-Mitglieder, die während der Saison für die Stadt den Tretboot-Verleih organisieren und die Seeaufsicht führen, aber auch Anwohner kennen noch weitere Klagen. Gerade Spaziergänger mit kleinen Kindern fühlen sich gelegentlich von aggressiv auftretenden Elterntieren bedroht, andere belästigt. Wasservögel wie Schwäne würden durch das Verhalten besonders der Nilgänse vertrieben. Und was tun die großflächig kotenden Tiere eigentlich der Wasserqualität an?

Überdurchschnittlich viele Nil- und Kanadagänse

Tatsächlich habe der Bestand an Gänsen, gerade der nicht heimischen Nil- und Kanadagans, binnen weniger Jahre im Kreis deutlich zugenommen, bestätigt Martin Sievers, Geschäftsführer der Kreisjägerschaft. Ohne genaue Zahlen zu kennen, erwartet der Wildexperte zudem, dass es rund um Sassenberg überdurchschnittlich viele von ihnen gibt. Das alte Moorgebiet mit verbreitet wasserführenden Stellen biete den Tieren ein bevorzugtes Revier.

Gerade weil der Feldmarksee als Erholungsgebiet für die Stadt ein Aushängeschild sei, versuche man widerstreitende Interessen dort auszugleichen, gibt Hauptamtsleiter Martin Kniesel auf Nachfrage diplomatisch zu Protokoll. Vom derzeitigen Badebetrieb fühlten sich die Gänse aber, so sein Eindruck, ohnehin gestört. Die Vögel verbringen die Tage vermehrt in ungestörteren Futtergründen und kehren erst abends an den See zurück.

Gänse nur abends am Feldmarksee

Wenn die Stadt morgens den Strand reinigt verschwinden dort auch die tierischen Hinterlassenschaften. Für mehr stehe ihm allerdings gar nicht genügend Personal zur Verfügung, bekennt Kniesel. Die Frage nach der Wasserqualität kann er nicht beantworten, aber zumindest was den Bewuchs im See angehe, kenne er „keinen schlüssigen Zusammenhang“ zur wachsenden Gänsepopulation.

Einmal im Jahr wird der Gänsebestand rund um den Feldmarksee, auch auf Wunsch der Stadt, vom zuständigen Pächter bejagt. Mehr geschieht nicht. „Aber das ist eben Natur“, sagt eine Anwohnerin. „Mittlerweile gehören die Gänse trotz des lästigen Drecks, auch irgendwie schon zum Leben am See dazu.“