Ein Jahr später wurden im Freibad im gleichen Zeitraum – in diesem Jahr wurde es „erst“ am 5. Mai eröffnet – 22 731 Badegäste gezählt, am Feldmarksee waren es lediglich 40 625.

Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen sei jedoch schwierig, wie Bürgermeister Josef Uphoff im Gespräch mit den WN betont. „Die aktuell gegenüber dem Vorjahr verringerten Besucherzahlen sind primär witterungsbedingt.“ Auch müsse man am Feldmarksee von einem „Übergangsjahr“ sprechen, so Uphoff.

„Für das Strandbad ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass wir aufgrund der laufenden Baumaßnahmen ‚Piratenschiff und Mehrzweckgebäude‘ erst verspätet in die Saison starten konnten, da die Interimslösungen erst ab dem 1. Juni nutzbar waren.“ Entsprechend weist die städtische Statistik für den Monat Mai exakt Null Besucher aus – im Gegensatz zu 11 573 im Vorjahres-Mai.

Im Juni 2019 strömten – ungeachtet der großen Baumaßnahmen – mit 20 646 Schwimmern sogar deutlich mehr Gäste zum Feldmarksee als im Vorjahreszeitraum (6 934).

Die Bauarbeiten haben demnach laut Einschätzung der Schwimmmeisterinnen keinen Einfluss auf die Besucherzahlen. „Die meisten Gäste zeigen viel Verständnis für dieses Übergangsjahr im Strandbad“, unterstreicht Uphoff.

Die in diesem Sommer benötigten provisorischen WC-Container werden zum Ende der offiziellen Badesaison am 31. August abtransportiert. Daher müssen noch einige Bauarbeiten rund um das Piratenschiff bis zum 2. September pausieren, da ein Kran schwere Elemente über das Mehrzweckgebäude heben wird. Auch die Gäste des „Heimathafens“ und des Eiscafés müssen dann mit einer eingeschränkten Zuwegung rechnen.