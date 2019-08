.

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einige Neuerungen freuen, versprechen die Organisatoren. „Wer das Gebrasa Blasorchester kennt, weiß, dass wir ständig Lust haben, neue Ideen umzusetzen und unsere Veranstaltungen immer besser zu machen.“, erklärt die erste Vorsitzende Lena Borgmann die Motivation der Verantwortlichen zur Überarbeitung des Konzepts.

Die erste Neuheit ist die geänderte Terminwahl. Das Sassenberger Oktoberfest findet vom 27. bis 29. September statt. Damit liegt es nicht mehr parallel zum Warendorfer Fettmarkt und außerdem in der Zeit, in der auch das tatsächliche Oktoberfest in München stattfindet.

Des Weiteren dürfen sich die Gäste auf ein tolles neues Erscheinungsbild innerhalb des Zeltes freuen. „Auch hier möchten wir uns noch stärker an den Zelten in München orientieren. Wir wollen noch stärker bayerische Gemütlichkeit und Geselligkeit schaffen.“, erklärt Frank Otte die optischen Veränderungen im Festzelt.

Und auch die Bands werden in diesem Jahr andere sein. „Wir freuen uns riesig, dass wir für Samstag und Sonntag wieder die Frankenräuber engagieren konnten. Das ist die Band, die zuletzt 2014 bei uns gespielt hat und aus terminlichen Gründen seitdem leider nicht mehr auftreten konnte. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die sowohl abends als auch beim Frühschoppen eine super Stimmung machen.“, so die Organisatoren. Für den Freitag wurde die Band „Die Rockzipfl“ gebucht, um den Gästen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Altbewährt bleibt, dass das Gebrasa Blasorchester jeweils in den ersten beiden Stunden der Veranstaltungen für zünftige Blasmusik sorgt.

Am Freitag, 27. September, beginnt das Fest um 19 Uhr. Am Samstag, 28. September, bereits um 18.30 Uhr. Karten sind hierfür ab dem 18. August für 12 Euro unter www.novaevents.de erhältlich. Beim Frühschoppen am Sonntag, 29. September ist der Einlass frei. Beginn ist um 11 Uhr.