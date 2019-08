Die legendäre Knospe lebt

Es dauerte nicht lange, da wurde Austermann von seinen Kunden immer wieder gefragt, wo man denn mit dem neu erstandenen Caravan campen könnte. Kurzum legte er selbst einen Platz an. Der idyllisch gelegene Campingpark Heidewald in der Nähe von Sassenberg im Münsterland wurde Anfang der 60er Jahre von Heinz Austermann gegründet. Noch immer in Familienbesitz übernahm 2003 die Familie Christian Peitz-Austermann den Campingplatz in dritter Generation.

Diese urigen Wohnwagen haben Seltenheitswert: Knapp über 1000 Exemplare der legendären „Knospe“ sind von der Firma Austermann bis Anfang der 1960er Jahre gebaut worden. Schätzungsweise knapp 70 Faltcaravan aus Austermann‘s Manufaktur gibt es heute noch, allerdings sind nicht mehr alle fahrtüchtig. 30 Knospe-Besitzer trafen sich 2017 beim alle zwei Jahre stattfindenden „Knospe-Treffen“ im Campingpark Heidewald.

Bis zum 11. August treffen sich die Liebhaber und Besitzer der ersten Wohnwagen-Generation wieder im Campingpark Heidewald. Mit ihren teilweise phantasievollen und liebevoll hergerichteten Knospe-Gespannen treffen sie sich in lockerer Atmosphäre um in Geschichten zu schwelgen, Anekdoten rund um ihre historischen Gefährte auszutauschen. Am geselligen Grillfeuer geht es darum, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und langjährige Freundschaften mit Tipps und fachlichem Austausch zu pflegen.

Helmut Schmücker pflegt dies Netzwerk engagiert und organisiert die zweijährigen Treffen in Sassenberg. Interessierte Besucher sind eingeladen, einen Blick auf die Anfänge der gehobenen Campingkultur zu werfen. Am Samstag, 10. August, lockt zudem ab 15 Uhr ein Flohmarkt und einen Schautag mit vielen Infos und Erläuterungen zur „Knospe“.