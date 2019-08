Zehn Tage Freizeitspaß in Saerbeck

Sassenberg -

Trotz der Sommerferien herrschte am Sonntagmorgen im Herxfeld reger Betrieb. Rund um die zwei Busse, die jeweils inklusive Fahrradanhänger an der Schule parkten, drängten sich mehr als 50 Kinder und deren Eltern. Der Start in das Ferienlager der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes stand kurz bevor.