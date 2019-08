Unschlagbare Taubenzüchter

Für die Tauben des Vereins Derby Füchtorf ging es am 6. Juli auf den 11. Distanzflug der Saison. Der Start erfolgte bei guter Sicht um 6.35 Uhr im 430 Kilometer entfernten Hemau. Von den 95 teilnehmenden Tieren aus Füchtorf kamen 43 bereits während der Wertungszeit in ihren Heimatschlägen an.

Als erstes wurde ein Weibchen der Schlaggemeinschaft Kleine-Wächter erfasst. Dieses setzte sich mit einer Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern gegen die gesamte Versmolder Konkurrenz durch. Das Weibchen bewies bereits zum dritten Mal in dieser Saison, dass sie immer vorne in der Spitze dabei sein kann. Die Füchtorfer Züchter konnten an diesem Flugtag mit einer Reiseleistung von 45 Prozent glänzen. Es sind immer nur ein Drittel der gesetzten Tiere preisberechtigt. Somit mussten die anderen Vereine der Reisevereinigung Versmold ein paar Prozente abtreten.

Am darauffolgenden Wochenende ging es für die Tiere nach Schweinfurt. Es musste eine Flugstrecke von 280 Kilometer bewältigt werden. Für die Tauben des Jahrgangs 2018 war dieses auch der letzte Flug dieser Saison. Denn dann ist das Reiseprogramm für die jährigen Tiere beendet. Abermals lief es gut für die Sportfreunde aus Füchtorf. Sie erzielten mit ihren Tauben eine Reiseleistung von 47 Prozent.

Eine besondere Auszeichnung erhält ein jähriger Vogel von Bernhard Glanemann, da dieser das beste Männchen aus dem Jahrgang 2018 im Regionalverband ist. Das bedeutet, er konnte sich in Konkurrenz zur Reisevereinigung Ahlen, Oelde, Beckum, Ennigerloh, Warendorf und Versmold den ersten Platz über die Saison erarbeiten. Denn er erzielte an jedem Flugwochenende einen Wertungspreis.

Bei den jährigen Weibchen geht diese Auszeichnung auch ins Spargeldorf. Allerdings zur Schlaggemeinschaft Kleine-Wächter. Auch diese Taube errang auf zwölf Distanzflügen die volle Preiszahl. Die Züchter sind sich sicher, dass es diese Konstellation so schnell nicht wieder geben wird. Denn man tritt gegen 185 andere Züchter im Regionalverband an. Auch im Hinblick auf die Sportfreunde der eigenen Reisevereinigung gibt es einen Sieg zu verkünden. David, Angelika und Stefan Kleine-Wächter wurden Erste RV Meister in der jährigen Meisterschaft der Reisevereinigung Versmold. Ihre Tauben hatten auf den durchgeführten Flügen die konstanteste Flugleistung bewiesen. Von 36 möglichen Preisen wurden 33 erzielt.

Nun ging es für die Alttauben zum Endflug nach Österreich. Der Start erfolgte um 6.40 Uhr. Die Tiere bewältigten eine Distanz von 600 Kilometer. Die vier schnellsten Tiere dieses Fluges waren ebenso Tauben der Kleine-Wächters. In der Gesamtwertung belegte das Trio den dritten Rang der RV Meisterschaft. Somit wurde die Saison 2019 für die alten und jährigen Brieftauben sehr erfolgreich zu Ende gebracht. Nun stimmen die Züchter sich auf die Wertungsflüge der Jungtiere ein. Diese werden im August durchgeführt. Auch da hofft man auf spannende Duelle.