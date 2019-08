Im Ernstfall richtig handeln

Sassenberg -

Was können Ersthelfer bei einem Unfall tun und welche Maßnahmen kann jeder ergreifen, bis der Rettungstransportwagen eintrifft? Am Donnerstag standen genau diese Fragen im Fokus eines Erste-Hilfe-Angebots für Kinder. Mechthild Gersmann, Ausbilderin beim Malteser Hilfsdienst in Warendorf, freute sich über das rege Interesse der Mädchen und Jungen im katholischen Pfarrheim. Helfen, so machte Gersmann gleich zu Beginn deutlich, könne jeder.