Investition in die Zukunft

Die auf Kran- und Fördertechnik spezialisierte Scheffer Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Sassenberg investiert in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt mehr als sechs Millionen Euro in ihre Standorte in Sassenberg NRW und Saalfeld/ Saale Thüringen. Am Sitz der Scheffer Krantechnik GmbH in Sassenberg entsteht ein zusätzliches Verwaltungsgebäude mit einem Showroom für die Produkte des Hauses sowie Schulungs- und Besprechungsräume.

„ Aktuell verhandeln wir Aufträge die bis weit in das Jahr 2021 reichen. Aktuell verhandeln wir Aufträge die bis weit in das Jahr 2021 reichen. “ Jörg Koglin

„Mit Letzterem wird nun ein seit langem gehegtem Wunsch unserer international tätigen Vertriebsmannschaft nachgekommen, welche hier in Sassenberg regelmäßig nationale und internationale Kunden und Besuchergruppen empfängt. In Zukunft wird den Gästen unseres Hauses der Besuch unseres Unternehmens als ein tolles und nachhaltiges Erlebnis in Erinnerung bleiben“, so Thomas Scheffer Gesellschafter der Unternehmensgruppe.

Die Scheffer Krantechnik befindet sich seit längerer Zeit in einem stetigen Wachstumsprozess und ist bis Ende 2020 mit Aufträgen aus dem Inland, sowie international mit Projekten unter anderem aus Thailand, Ägypten, Russland, Kanada, Saudi-Arabien, Südafrika, Ungarn sehr gut ausgelastet. „Aktuell verhandeln wir Aufträge die bis weit in das Jahr 2021 reichen“, so Jörg Koglin Geschäftsführer der Scheffer Krantechnik.

Auch die SHB Hebezeug GmbH in Saalfeld/Saale, welche seit Anfang 2018 zur Scheffer Unternehmensgruppe gehört, ist langfristig ausgelastet und zeigt sich als ideale Ergänzung zum Sassenberger Betrieb. Neben dem Unternehmensbereich Schwerlastkrane wächst in Saalfeld vor allem die Abteilung Komponenten für die Kran- und Fördertechnik. Deshalb wird bei der SHB eine neue Lager- und Produktionshalle für die mechanische Fertigung des Produktbereichs Kran-Komponenten errichtet und in modernsten Dreh- und Fräszentren investiert.

Aktuell beschäftigt die Unternehmensgruppe Scheffer 315 Mitarbeiter, davon gut 185 in Sassenberg.