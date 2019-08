Füchtorf -

Spiel und Spaß an einer historischen Wegmarke zeichnen das Juxturnier des Heimatvereins am Dreiländereck aus. Am Freitagnachmittag war es wieder soweit; im Rahmen der Ferienspieltage sollte die markante Lichtung an der Kreis- und Ländergrenze wieder Schauplatz für abwechslungsreiche Spiele werden. Am Heimathaus im Dorfkern ging die kurze Fahrradtour los.