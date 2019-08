Für Mensch und Vierbeiner

Wieder am Start ist das Rally-Obedience-Team des Schäferhundevereins Ortsgruppe Sassenberg. Nachdem sie es im vergangenen Jahr auf der Deutschen Meisterschaft in Teublitz auf das Siegertreppchen geschafft haben, erhoffen sie sich zum wiederholten Mal mit einer guten Leistung vom Platz zu gehen.

Bei der Hundesportart Rally-Obedience geht es um die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Der Hund muss den nach unterschiedlichen Anforderungen konzipierten Parcours „bei Fuß“ gehen und auf die Zeichen von Frauchen oder Herrchen reagieren, schnell die Laufrichtung ändern, einen Slalom laufen, oder sich setzen.

Insgesamt elf Teams haben sich aus dem Sassenberger Schäferhundeverein mit vorzüglichen Bewertungen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und freuen sich auf das bevorstehende Wettkampfwochenende. Am Samstag startet die Deutsche Meisterschaft mit den Wettkämpfen für die unterschiedlichsten Rassen. Dann müssen sich die Teilnehmer unter den strengen Augen der Richterinnen Karin Priehäußer und Monika Brzoska in verschiedenen Übungen beweisen. Die Parcours unterteilten sich in fünf verschiedene Leistungsklassen von „Beginner“ bis „Senior“.

Die meisten Teams des SV-OG-Sassenberg haben bereits bei der letzten Deutschen Meisterschaft teilgenommen und wissen, was sie am Wettkampftag erwartet. So ist es für Karin Himmel und Irmi Reuschel die zweite Teilnahme und für die Familie Barzik sogar schon die vierte – Sie waren somit bei jeder Deutschen Meisterschaft im Rally-Obedience dabei.

Vier Teams des SV-OG-Sassenberg haben sogar die Chance den Deutschen Meistertitel mit nach Hause zu nehmen. Hierzu gehören Irmi Reuschel mit ihrer Deutschen Schäferhündin Buffy von der Black Pearl sowie Angela Barzik mit ihrer Hündin Kimba in der Klasse „Senioren“. In der „Klasse 3“ startet Ernst Barzik mit seinem Vierbeiner Keks.

Auch Tochter Lenya nimmt zum wiederholten Mal an der Jugendmeisterschaft mit dem Familienhund Keks teil und läuft wie ihr Vater Ernst Barzik mit zwei Hunden am Wettbewerbstag.

Darüber hinaus kämpfen aus dem SV Sassenberg noch sieben weitere Teams um den Klassensieger. Am Samstag starten Irmi Reuschel mit ihrem Mischlingsrüden Luke und Ernst Barzik mit seiner Hündin Luna in der Klasse „Beginner“.

In der nächst höheren Klasse, der „Klasse 1“, geht Gaby Austermann mit ihrer Labradorhündin Kira auf den Platz. Karin Himmel läuft gleich zweimal den Parcours der Klasse 2 und zeigt das Können ihrer beiden Australian Shepherds Rocky und Fenja. Auch mit dabei sind Britta Hanel mit ihrem Mischlingsrüden Timmy sowie die Jugendliche Lenya Barzik mit ihrem Amerikanischen Cocker Gismo.

Irmi Reuschel hat mit ihrer Deutschen Schäferhündin Buffy von der Black Pearl zusätzlich noch die Möglichkeit, am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft in der Klasse „Senior“ den Titel unter den Deutschen Schäferhunden (DSH) zu erlangen.

Die Mitglieder des SV-OG-Sassenberg drücken Daumen und Pfoten und wüschen allen Teilnehmern ein schönes Wettkampfwochenende.