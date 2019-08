Am Samstagnachmittag öffnete der Löschzug im Rahmen der Ferienspieltage seine Tore für den potenziellen Feuerwehrnachwuchs der Zukunft. Mehr als 35 Mädchen und Jungen wollten sich nicht die Chance entgegen lassen, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Zu sehen und vor allem zu erleben gab es an diesem Tag eine Menge. So hatten gut 15 Kameraden um Löschzugführer Michael Lienker und dessen Stellvertreter Frank Pohlschmidt gleich sechs Stationen vorbereitet. Vor dem Gerätehaus standen die zwei Experten den Kindern Rede und Antwort: Markus Dingwerth und Jan Schulze Wienker, Gerätewarte des Löschzugs, wussten mit ihrem Detailwissen rund um Fuhrpark und Ausrüstung zu überzeugen. Und selbstverständlich erhielten die Kinder die Gelegenheit, einmal selbst in einem der modernen Feuerwehrfahrzeuge Platz zu nehmen.

Direkt neben dem Gerätehaus legte Raphael Buddenkotte unter tatkräftiger Mithilfe weiterer Feuerwehrmänner den grünen Chemikalienschutzanzug an. Nach kurzer Vorbereitung hieß es hier „Wasser marsch!“. Doch die Verantwortlichen hatten auch zwei Stationen außerhalb des Gerätehauses vorbereitet. So pendelte ein Fahrzeug zwischen „Zum Buckesch“ und der Grundschule. Außerhalb des Golddorfs warteten einige Kameraden an der Bever auf die Nachwuchseinsatzkräfte. Hier wurde dem Fluss Wasser entnommen und ein koordinierter Löscheinsatz simuliert. Die Kinder mussten sich nicht für eine der Stationen entscheiden, sondern meisterten nach und nach jede Herausforderung. Zum Abschluss nahmen die Schüler ihr wohlverdientes Löschdiplom entgegen. Wieder was gelernt.