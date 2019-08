Kreative Hobbykünstler

Zunächst stand die Frage im Raum, ob es eher die hellere oder dunklere Variante sein sollte. Dies, so erläuterte ihnen Borisch , habe einen Einfluss auf die Farbe der Kunstwerke nach dem abgeschlossenen Brennvorgang. War diese erste Entscheidung gefallen, wurde es laut. Schließlich galt es, das Stück Ton 20 Mal auf dem Tisch auszuschlagen, damit die Luft aus dem Werkstoff entweichen konnte.

Von nun an war es den Nachwuchskünstlern überlassen, was aus der rohen Masse entstehen sollte. Der zunächst unförmige Klumpen wurde nach und nach mit einem Nudelholz in Form gebracht. Der Kreativität der Kinder waren nun kaum Grenzen gesetzt. Manche entschieden sich für Krüge oder Schilder, andere formten Figuren wie Tiere oder Engel.

Einen Haken hatte das kreative Werkeln aber schon: So konnten die Kinder ihre Kunstwerke leider nicht umgehend mit nach Hause nehmen und ihren Eltern und Geschwistern zeigen.

„Es braucht nun einmal seine Zeit“, wusste Marlies Borisch aus Erfahrung zu berichten. Zunächst werden die kleinen Kunstwerke drei Wochen im Schulkeller gelagert. Danach wandern Figuren, Schilder und Co. in den Ofen. Wahlweise können sie danach noch glasiert werden. Eine ganz schöne Geduldsprobe nach der von den Kindern getanen Arbeit. Schulleiterin Borisch nennt die Schulherbstferien als realistischen Zeitpunkt, an dem die Kunstwerke ausgehändigt werden können.