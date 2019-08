Im Kampf um die Standarte

Sassenberg -

Einmal im Jahr misst sich die Ehrengarde beim Kreisehrengardentreffen des Altkreises Warendorf mit den anderen Garden der unterschiedlichen Schützenvereine. Und dass in diesem Jahr zum 65. Mal. Schon mehrfach konnte Sassenberg hier als Sieger hervorgehen. So holten die Schützen auch im Vorjahr beim Treffen in Everswinkel die Wanderstandarte in die Hesselstadt. Das heißt, dass das nächste Kreistreffen in Sassenberg stattfindet. Am Sonntag, 25. August, ist es soweit.