Und zwar auf einer ganz besonderen Tour. Vier Wochen ganz allein mit dem Zug durch Europa. Luke Nettelnstroth ist ein echter Glückspilz, denn dieses Abenteuer hat er gewonnen. Die Europäische Union verlost seit einigen Jahren in den Sommerferien Interrail-Tickets für 18-Jährige Europäer. Auf die 20000 Gratis-Fahrscheine hatten sich in diesem Jahr 96000 Jugendliche Beworben. Luke Nettelnstroth ist einer der Gewinner.

Am 1. August begann sein spannendes Abenteuer Europa. Da das Ticket nur sieben Travel-Tage einschließt, das bedeutet, er kann auch nur an sieben Tagen mit dem Zug reisen, hatte der 18-Jährige sich im Vorfeld seine Reiseroute ganz genau überlegt. Zunächst ging es von Münster aus nach Biarritz, einem Seebad an der baskischen Küste im Südwesten Frankreichs. „Das liegt direkt am Meer und da waren jede Menge Surfer“, erzählt der junge Globetrotter.

Nach vier Nächten, er übernachtet hauptsächlich in Hostels, ging es weiter mit dem Zug ins zwei Stunden entfernte spanische San Sebastian. „Da habe ich Bekannte aus Freckenhorst und Füchtorf getroffen. Die Welt ist doch ein Dorf“, sagt Luke und lacht. Natürlich haben die fünf Jugendlichen die Stadt zusammen erkundet, Tapas gegessen und sind gemeinsam auf den Monte Urgull gewandert, um die unglaubliche Aussicht zu genießen. „Das war eines der Highlights bisher“, schwärmt der Jugendliche.

Aber auch Bilbao habe ihm gut gefallen. Vor allem die Architektur dort und natürlich auch die Kunst im berühmten Guggenheim-Museum. Zwei Drittel seiner Tour hat Luke Nettelnstroth in Spanien verbracht. „Ich mag das Klima und das Meer“, erklärt er und fügt an, seit zwei Jahren habe er Spanisch im Unterricht, doch bei der Verständigung sei noch etwas Luft nach Oben. Aber die Einheimischen würden einem schon helfen.

Weiter ging es in die Hauptstadt Madrid. Durch Kontakte seiner Mutter konnte er dort bei einer Familie unterkommen. „Das hat mir super gut gefallen, denn man bekommt viel mehr mit von der Kultur und man ist gezwungen die Sprache zu sprechen“, bemerkt der 18-Jährige und ergänzt, Sprachen seien voll sein Ding.

Seine nächste Station war Málaga. Ein weiteres Highlight. Er hatte nämlich den perfekten Zeitpunkt gewählt. Hier wurde gerade das Traditionsfest Feria gefeiert. Es gehört zu den ältesten europäischen Festivals. „Das war unglaublich toll. So viele Jugendliche und alle haben zusammen gefeiert“, erzählt der Sassenberger. Santiago de Compostela habe ihn ebenso beeindruckt. Dort zog es ihn zur letzten Station des Jakobsweges.

Aktuell weilt Luke in Stockholm. „Ich bin positiv überrascht von der Stadt. Skandinavien ist ein ganz anderer Teil von Europa. Stockholm ist weniger laut, eher elegant und schick“, sagt er. Am Sonntag reist der Jugendliche für zwei Tage nach Prag, wo er sich mit seinem Vater trifft. Gemeinsam kehren sie am Dienstag nach Hause zurück.

Dann ist er genau 27 Tage unterwegs gewesen. Der Kopf ist voller Erinnerungen, die ihm keiner nehmen kann. „Ich hatte natürlich immer irgendwie den Druck im Hinterkopf, die Termine einzuhalten. Einsam war ich eigentlich nie. Man muss eben nur den Mund aufmachen und einfach anfangen, sich zu unterhalten.

2020 macht Luke Nettelnstroth sein Abitur und dann möchte er europäische Kommunikation studieren. Er identifiziere sich mit der EU und sei pro Europa. „Das ist für mich Freiheit. Mal sehen, wo mich das Leben hinführt.“ Sicher geht es ziemlich spannend weiter für Luke.