Wunderschöne historische Ziele

Weitere Informationen zum Tag des Denkmals in Sassenberg sowie über die innerhalb des Kreises Warendorf geöffneten Denkmäler und geplanten Aktivitäten finden Interessierte in der vom Kreis Warendorf veröffentlichten Broschüre. Hier ein Überblick über die in Sassenberg geöffneten Denkmäler und das Rahmenprogramm:

Pfarrkirche St. Johannes Evangelist:

Die frühbarocke katholische Pfarrkirche St. Johannes Evangelist öffnet von 8 bis 18 Uhr. Um 15 Uhr gibt es eine Führung und wer möchte, kann anschließend den Kirchturm besteigen. Größere Gruppen sollten sich vorher beim Kulturverein bei Dr. Ansgar Russell unter ✆ 0 25 83/10 20 (Praxis) anmelden. Treffpunkt für die Führung ist am Hauptportal der Pfarrkirche am Lappenbrink.

Infos zum Denkmal:

Die Pfarrkirche St. Johannes Evangelist wurde von 1670 bis 1678 in der Tradition der westfälischen Hallenkirche erbaut. Die gravierendsten Umbrüche erlebte das Gotteshaus ab Mitte des 19. Jahrhunderts zur Zeit des Historismus, als zunächst Umgestaltungen im Stile der Neugotik und später der Bau des Kirchturmes sowie der Seitenkapellen erfolgten. Aber auch die Eingriffe der fünfziger und sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und der spätere Versuch einer Rebarockisierung haben Spuren hinterlassen.

Fachwerkhaus - „Altes Zollhaus“, Schürenstraße 6:

Das „Alte Zollhaus“ ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Zur Historie: Das Hausensemble mit seinen vier unterschiedlichen Bauteilen, heterogen in den Entstehungszeiten, Größen, Materialität und Ausstattung, ist zugleich exemplarisches Zeugnis eines tiefgreifenden Wandels. Es ist nicht nur der Sassenberger Stadt- und Baugeschichte zwischen 1733 und 1918, sondern darüber hinaus ein in Fachkreise definiertes Denkmal von überregionaler Bedeutung. Aufgrund der Baustelle ist das Haus auf der Rückseite über den Gartenzugang zu erreichen, im Westanbau geöffnet und von dort zur Besichtigung der Innenräume zugänglich.

Herrenhaus von Korff:

Das Highlight ist aber sicher das Schloss Harkotten ind Füchtorf. Es öffnet von 11 bis 18 Uhr. Führungen zur Baugeschichte und Restaurierung gibt es um 11, 13 und 15 Uhr. Um 14 Uhr lautet das Thema „Ein ganz modernes Haus – Umbrüche und Modernisierungen auf Harkotten“. Die letzte Führung steht um 16 Uhr unter dem Motto: Ein Museum entsteht. Einblick in den Stand der Planungen. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Deshalb wird um vorherige Anmeldung unter foerderverein@harkotten.eu oder ✆ 0 54 26/26 38 gebeten. Die angebotenen besonderen Führungen kosten 7,50 Euro.

Infos zum Denkmal: Die ausgedehnte Doppelschlossanlage Harkotten ging aus einer um 1300 errichteten Burg hervor, die bereits 1334 durch die Söhne des Erbauers aufgeteilt wurde. In deren Nachfolge ist der westliche Teil bis heute im Besitz der Familie von Korff, während der östliche Teil an die Familie von Ketteler gelangte.

Die Freiherren von Ketteler ließen ihren Teil an der Wasserburg Mitte des 18. Jahrhunderts durch den Neubau eines barocken Schlosses ersetzen, während die Freiherren von Korff ihren Anteil an der Burg noch bis in das frühe 19. Jahrhundert nutzten. Das heutige Schloss von Korff ließ sich Friedrich Anton von Korff-Harkotten (1775 bis 1836) ab 1804 als klassizistisches Herrenhaus errichten.

Die Besucher können sich im Rahmen der Führungen vor Ort ein Bild vom Fortschritt der aktuell vorgenommenen Restaurierungsarbeiten machen und den denkmalpflegerischen und handwerklichen Restauratoren bei deren Arbeit über die Schulter schauen.

Außerdem bietet Christian Rath vom Heimatverein Sassenberg an diesem Tag ab 13 Uhr eine Führung durch Sassenberg an. Beginnend am Haus Schücking geht der Weg unter anderem weiter zur Schloßstraße bis hin zur Firma Gebrasa.