Die drei Musiker Frank von Phorn, Fist Asmussen und Mats Malanders kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Jugend in Stockholm. Dort spielten sie unabhängig voneinander in unterschiedichen Bands. Im Rahmen ihres Germanistikstudiums in NRW beschlossen Frank und Mats Mitte 2011 gemeinsam Musik mit deutschen Texten zu machen. Fist, der eigentlich nur Ersatzschlagzeuger war, roch so gut, dass er schnell zur Stammbesetzung gehörte.

Seitdem haben sie die Stilrichtung „Postkoitaler Arbeiterpop“ in völlig neue Dimensionen gebracht und spielen live ein Fuhrwerk der guten Laune.

Besetzung: Frank von Phorn (Gitarre, Gesang),

Mats Malanders (Bass, Gesang), Fist Asmussen (Schlagzeug, Gesang).