Sassenberg -

Der neue Standort der technotrans-Tochtergesellschaft termotek hat am Montag die Produktion aufgenommen. Damit verdreifacht der Spezialist für kompakte Flüssigkeits-Kühlsysteme seine Kapazitäten in Baden-Baden, wo das Unternehmen in den vergangenen 14 Monaten zehn Millionen Euro investiert hat.