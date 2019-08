Als zweite Band wird nach der schwedischen Gruppe „Fräulein Ingrid aus Stockholm“ die Formation „Goodbye, Old Me“ auf die Bühne klettern. Die 2016 gegründete Band zählt zum Genre „Post Hardcore“. In ihren Texten werden politische und gesellschaftliche Missstände thematisiert, aber auch persönliche Erfahrungen und Probleme verarbeitet. Zwischen Melodien und Aggression entsteht ein Gefühl aus Wut, Melancholie, aber auch Hoffnung, die nachklingt. Die Band versteht ihre Musik als ausdrücklich inklusiv und so soll jeder in ihr einen Raum finden und etwas für sich mitnehmen. Im Herbst 2017 veröffentlichten „Goodbye, Old Me“ ihre erste LP. Nach zahlreichen Konzerten und zwei Tournees durch Europa folgte im Mai 2019 die Nachfolge-EP „Fall“.