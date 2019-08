Sassenberg -

68 Fünftklässlern starteten am Mittwoch an der Sekundarschule einen neuen Abschnitt in ihrer Schullaufbahn. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche hieß Schulleiterin Elisabeth Suer sie und ihre Eltern am Vormittag in der Pausenhalle von Haus eins der Schule willkommen.