Doch am Donnerstag betraten 45 Mädchen und Jungen die Aula der Johannesschule erstmals als Erstklässler. Begonnen hatte der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Was danach folgte, war eine Premiere. Anstelle des gewohnten Gangs in die Kita, heißt ihr Ziel in den kommenden vier Jahren nun also Johannesschule.

„Heute ist euer großer Tag“, begrüßte Schulleiterin Maria Erdmann die i-Dötze. Der Tag, so erinnerte Erdmann lächelnd, hatte mit Blitz und Donner begonnen. Ein gutes Omen, wenn es nach der Pädagogin ging. „Nach Blitz und Donner kommt immer gutes Wetter.“

Zugleich begrüßte sie auch die Eltern. „Es ist ein Vertrauensvorschuss, dem wir uns natürlich würdig erweisen wollen“, dankte Erdmann den Eltern für die Wahl der Johannesschule.

Und auch jene Schülerinnen und Schüler, die vor einem Jahr an ihrer Stelle mit Tornister und Schultüte Platz nahmen, bereiteten die nun „kleinsten“ Grundschülern einen warmen Empfang. Der zweite Jahrgang hatte das Lied „Du gehörst dazu“ eingeübt, auch der „Baby shark“-Tanz kam gut an. Gerne hätten sie den Erstklässlern auch noch den „Das kann ich“-Rap präsentiert, doch spielte die Technik in diesem Fall nicht mit. Sei es drum – die neuen Schüler der 1a unter der Leitung von Nicole Ghobadi und 1b mit Klassenlehrerin Jana Stafflage fühlten sich sichtlich wohl.

Während sie ihre erste Schulstunde im Klassenverbund erlebten, tauschten sich die Eltern in der vom Förderverein angebotenen Cafeteria aus. Wie genau das mit der OGS, dem Stundenplan und den Hausaufgaben so funktioniert, werden die Kinder in den kommenden Tagen und Wochen noch lernen.