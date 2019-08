Derby Füchtorf mit gelungenem Auftakt

Aufgrund der hohen Sommertemperaturen wurde der vorgesehene Beginn der Saison um eine Woche verschoben. Somit ging es am 11. August mit einer Flugstrecke von 127 Kilometern auf den ersten Distanzflug. Die Züchter des Vereins Derby Füchtorf nahmen mit 195 Tauben teil.

Der Start erfolgte um 7.30 Uhr. Die Flugbedingungen waren optimal, so konnte das erste Tier des Vereins bereits um 8.54 Uhr beim Sportfreund Bernhard Glanemann landen. Die nächsten folgten sehr zügig. Bereits nach sieben Minuten war ein Drittel der gesetzten Tiere wieder auf ihren Heimatschlägen. Die restlichen Tiere folgten zügig. Das war ein gelungener Auftakt für die Brieftaubenzüchter. Der zweite Flug der Saison wurde von 33 Züchtern der Reisevereinigung Versmold genutzt. Startpunkt war das 170 Kilometer entfernte Alsfeld. Bei sonnigem Wetter erfolgte der Auflass um 8.05 Uhr. Das schnellste Tier dieses Fluges kam auf eine Spitzengeschwindigkeit von 83 km/h. Traditionell wurden an diesem Bewertungstag Medaillen der Aktion Mensch erspielt. Dazu können die Züchter im Vorfeld immer Zweier-Gruppen ihrer Tiere benennen, von denen sie meinen, dass diese möglichst früh die Bewertung während des Fluges erreichen. Das heißt, sie erfliegen sich eine möglichst hohe Punktzahl, um vielleicht eine Medaille zu erhalten. In diesem Jahr schafften das Tiere des Züchters Klaus-Dieter Till (Luftbote Lienen); Alfons Ossege (Ohne Furcht Glandorf) und David, Angelika und Stefan Kleine Wächter (Derby Füchtorf). Pro Serie, die der Züchter benennt, werden drei Euro an die Aktion Mensch weitergeleitet. Es wurden 33 Serien benannt. Diese Aktion findet regelmäßig während der Alttier- und Jungtiersaison statt. Am folgenden Wochenende starteten 173 Tauben vom Verein Derby im 200 Kilometer entfernten Fulda. Sie erreichten eine Fluggeschwindigkeit von 87 Stundenkilometern. Die Tiere waren zügig unterwegs, so dass 45 Prozent von ihnen in die Bewertung zu ihrer Konkurrenz einflossen. Diese guten Reiseergebnisse spiegeln sich auch im Zwischenstand der Meisterschaften wider.

In der Reisevereinigung Versmold nehmen 34 Züchter an der Saison teil. Die Platzierungen der Mitglieder von Derby Füchtorf sehen zur Halbzeit der Saison wie folgt aus: 3. Platz: David, Angelika und Stefan Kleine Wächter 7. Platz: Bernhard Glanemann 12. Platz: Gustav Schulze-Wienker Es sind noch ein paar Flüge geplant, so dass man gespannt sein darf, wie das Endergebnis aussehen wird.