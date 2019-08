Ende März 2017 startete das Projekt Prism. Die Musik ist rhythmischer Alternative Metal und Elemente aus melodischem Post-Hardcore vereinigt in einer Band. Vielschichtig und zugleich eingängig ist die Musik, dass sowohl der Gelegenheitshörer, als auch der, der sich intensiv mit der Musik auseinandersetzt, auf seine Kosten kommt. Dazu trägt nicht zuletzt der klare Gesang mit Wiedererkennungswert bei, der stellenweise in harte Shouts übergeht.

Der SPH-Bandcontest schrieb: „(…)Alternative Metal stand auf dem Programm und der wurde mit voller Wucht und Energie vorgetragen. Die Songs gingen sofort ins Ohr, die Leute waren vom ersten Ton an dabei und das blieb auch so. Eine tolle Stimme am Gesang, ideenreiche Songs und viel Liebe zum Detail, sowohl bei der Show als auch bei der Musik, ein großes Plus. Dazu kamen Bühnenpräsenz und Erfahrung, die man den Jungs anmerkte. (…)“.

Die Sassenberger können sich also auf ein echtes Sounderlebnis freuen. Dafür wollen die Mitglieder der Band Prism sorgen: Martin Nowakowski (Main Vocals/Shouts), Daniel Castro-Balbi (Guitar, Backing Vocals), Simon Husung (Drums) und Fabian Meißner (Bass, Backing Shouts).