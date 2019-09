Zwei deutsche Meistertitel

Dass das Team um Tobias Hörstkamp eine super Saison hingelegt hat, stand eigentlich schon früh fest. Die Trecker liefen spitzenmäßig, die Boliden gingen fast immer ohne Schäden aus den jeweiligen Wettbewerben und auch die Lehmbahnen bei den Veranstaltungen passten perfekt. Der letzte Lauf der Deutschen Meisterschaft in Sonsbeck am unteren Niederrhein war eigentlich Routine. „Wir wollten lediglich unsere Traktoren testen. Denn eigentlich hatten wir schon in allen drei Klassen den Sieg in der Tasche“, erzählt Enrico Vollerthun . Eigentlich – doch dann kam es etwas anders, als geplant. Das Punktesystem der Veranstaltung machte dem Green Monster Team einen dicken Strich durch die Rechnung. „Man kann sich, wenn es nicht so gut läuft, innerhalb der Saison bei einem der sieben Läufe eine Streichnote eintragen lassen. Unser Mitstreiter Team Iwan aus Langenberg hatte dadurch mehr Punkte“, erklärt Vollerthun. Das war aber noch nicht das Problem. Schließlich waren sie gut in Form und wollten das an diesem Tag aufholen. „Wir hätten wahrscheinlich gewonnen, aber dann gab es einen Starkregen und das Rennen wurde abgebrochen“, bedauert der Pilot.

Nichtsdestotrotz ist er stolz auf die Siege in der 3,5-Tonnen-Klasse mit dem Green Monster IV und mit dem Mitas V in der 2,5-Tonnen-Klasse. Der Fighter wurde in der 4,2-Tonnen-Klasse immerhin Vize-Meister. Außerdem freuen die Füchtorfer sich über einen zweiten Platz beim Euro-Cup in der 2,5- und 4,2-Tonnen-Klasse.

Die hervorragenden Ergebnisse waren gleichzeitig die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Der Lauf am kommenden Wochenende im dänischen Brande bildet den Abschluss der Saison. Da hoffen die Lokalmatadore wieder auf Erfolg und darauf, ihren Titel zu verteidigen. „Doch das wird schwer. Die Konkurrenz ist ziemlich stark“, gibt Enrico Vollerthun zu. Deshalb haben sie auch vorsichtshalber die Räder ihrer PS-Giganten eingepackt. „Damit sie nicht zuschlammen auf dem Weg zur Waage. Das ist nicht gut für den Gripp“, erklärt der Fachmann.