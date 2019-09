Vergnüglicher Spuk in der Bibliothek

Sassenberg -

Autor und Vortragskünstler Erik Wikki ist am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr zu Gast in der Begegnungsstätte Mühle in Sassenberg. Sein neues Programm trägt den Titel „Das Gespenst von Canterville”, genau wie Oscar Wildes bekannte Spukgeschichte.