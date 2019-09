Ist Ingeborg tatsächlich zum Theater gegangen? Und was ist von einem Job mit „Spitzenverdienst nur am Montag“ zu halten? Die zwerchfellerschütternden Antworten auf diese und ganz andere Fragen erhält das Publikum bei den vier Bunten Abenden der KFD zwischen dem 8. Und 11. Oktober.

Rund 20 Sketchen – zum Teil original aus der Feder von Thekreisa-Mitglied Annett Haufe – organisiert in zwei Akten und einem großen Finale studieren die Schauspielerinnen derzeit ein. Dabei geben sie ungewöhnliche Einblicke in Berufe aus verschiedensten Bereichen. Karten für die Bunten Abende im Saal Börding sind im Vorverkauf erhältlich und zwar am Freitag, 27. September, von 17 bis 18 Uhr und am Samstag, 28. September, von 15 bis 16 Uhr, jeweils in der Cafeteria des Altenzentrums. Für die Abendveranstaltungen am Dienstag, 8., Mittwoch, 9., und Freitag, 11. Oktober, kostet der Eintritt 8 Euro (Nichtmitglieder 9 Euro). Für Donnerstagnachmittag, 10. Oktober, sind inklusive Kaffee und Kuchen 12 Euro zu entrichten.