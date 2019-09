Aber natürlich sind auch ältere Neueinsteiger jederzeit willkommen, denn Musik ist ein tolles Hobby, das ein Leben lang gepflegt werden kann und zudem fast alle Sinne anspricht.

Um junge und erwachsene Mitglieder für die Musik zu begeistern, lädt der Füchtorfer Musikverein zu einem Schnuppertag am Samstag, 14. September, in die Aula der Grundschule ein. Los geht es dort um 15 Uhr, dann können sich Interessierte einen ersten Einblick in die Welt der Musik verschaffen.

Bald beginnt beim Musikverein ein neues Ausbildungsprogramm für Blas- und Schlaginstrumente aller Art. Ob Junior oder Senior, in Kooperation mit der Schule für Musik im Kreis Warendorf kann jeder das Spielen eines Instrumentes lernen. Das frühe musikalische Lernen beginnt mit dem Blockflötenunterricht. Im Instrumentalunterricht geht es um das Spielen von Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Tenorhorn, Tuba und Schlagwerke.