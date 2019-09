Schließlich war sie gemeinsam mit der Stadt Sassenberg sowie der evangelischen und katholischen Gemeinde die treibende Kraft bei der Gründung des Lebens-Mittel-Punkts (LMP) gewesen.

Nun überreichte Jutta Zimmermann als Kassiererin der Kolpingsfamilie eine Spende in Höhe von 500 Euro an den LMP-Vorsitzenden Christian Janke . Die Spende ist für die Renovierung und Modernisierung des LMP-Standortes an der Langefort bestimmt.

Denn aus den ursprünglich als Provisorium vorgesehenen Räumen der ehemaligen Bäckerei Hennemann wird nun eine dauerhafte Lösung. Der Zeitpunkt der Übergabe war dabei bewusst gewählt. Schließlich waren an diesem Freitagabend alle Helfer zu einem gemeinsamen Fest eingeladen.

„Ich freue mich, dass sich der Lebens-Mittel-Punkt hier trifft – und das mal nicht zur Arbeit, sondern für die Geselligkeit“, begrüßte Pastor und Hausherr Andreas Rösner die Aktiven im Pfarrheim. Woche für Woche sind die derzeit gut 80 Helfer ehrenamtlich für 100 Kunden im Einsatz. „Ohne das Engagement ihrerseits wäre das gar nicht denkbar.“

Auch LMP-Vorsitzender Christian Janke nutzte die Gelegenheit für ein kurzes Grußwort. „Vielen Dank für euer Engagement. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft so tatkräftig unterstützen würdet.“

Pfarrer Michael Prien rundete mit der Losung des Tages den kurzen offiziellen Teil ab. „Ein Verein wie der Lebens-Mittel-Punkt funktioniert doch auch gerade deshalb so gut, weil sich die Menschen verstehen.“

Danach freuten sich die fleißigen Helfer über frisch Gegrilltes und selbst gemachte Salate. In geselliger Atmosphäre saßen sie noch lange zusammen.