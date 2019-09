Jahrelang ärgerten sich die Anwohner am südlichen Stadtrand über das große Verkehrsaufkommen. Mancher Lastkraftwagen befuhr die Vohrener Straße, um das nahe gelegene Gewerbegebiet Wöste zu erreichen. Deutlich größer war jedoch die Zahl jener Trucker und Autofahrer, die in der Straße eine Abkürzung zur Autobahn 2 sahen.

Irgendwann hatten Sassenbergs damaliger Stadtdirektor Heinz Schwienheer, Bürgermeister August Budde und SPD-Ratsherr Adolf Menke genug von dieser Entwicklung. Mit großer Vehemenz setzten sie sich für den Bau einer Umgehungsstraße ein.

Und hier schließt sich der Kreis zur Gegenwart: Am Samstag feierten die Anwohner das silberne Jubiläum der Sackgasse. Am 2. September 1994 war das Ende des unbeliebten Trubels vor der eigenen Haustür mit einem großen Nachbarschaftsfest gefeiert worden. Seit 25 Jahren rollt der Verkehr über die B 475 und die B 513 in Richtung Füchtorf beziehungsweise Greffen – und damit um den Stadtkern herum. „Für die Wohn- und Lebensqualität hier war es mit Sicherheit eine deutliche Verbesserung“, blickte nun Sassenbergs stellvertretender Bürgermeister Martin Arenhövel zurück. Und das feierten die Nachbarn nun.