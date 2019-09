Das „Kibaz“ ist ein Aktionsbaustein des Programms „NRW bewegt sich“.

Das Konzept dahinter lautet, bei den drei- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen Freude an sportlicher Betätigung zu wecken. Das gesamte Konzept wurde kindgerecht und altersdifferenziert erarbeitet. Denn eigentlich alles – vom Aufstehen, Treppensteigen, Malen, Springen, Musizieren bis hin zu Lachen und Tanzen ist nur mit Bewegung möglich. Spielerisch leicht sollen die sportmotorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden. An zehn Stationen galt es nun, zu balancieren, kreativ zu sein, zu hüpfen und zu laufen oder auch mit Bällen Ziele abzuwerfen. Mehr als 60 Anmeldungen hatten im Vorfeld vorgelegen, einige weitere Gäste kamen im Verlauf des Nachmittags dazu, sodass die Verantwortlichen von insgesamt rund 75 teilnehmenden Kindern ausgingen. Sämtliche Kitas waren beim gemeinsamen Sport vertreten, der für alle Teilnehmer kostenlos ist. Am Freitagnachmittag ging es nicht um Bestwerte, Rekorde oder den Wettbewerb.

Jedes Kind sei schließlich schon durch die Teilnahme ein Gewinner, so die zentrale Botschaft. Den Kindern war die Freude über das kreative Angebot deutlich anzumerken. Immer wieder stellten sie die Frage, ob sie die Aufgaben auch ein zweites Mal bewältigen dürften. Der Lohn für die Mühen war eine Teilnehmerurkunde. Und da sportliche Aktivität ganz schön hungrig machen kann, durfte eine leckere Waffel mit Puderzucker auf keinen Fall fehlen.