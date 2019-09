Als im Ort noch eine Insel war . . .

Dieser Fakt sorgt regelmäßig für Überraschung: „Wir hatten tatsächlich einmal mitten im Ort eine Insel“, begrüßte Christian Rath am Sonntag die rund 40 Teilnehmer seines historischen Stadtrundgangs auf dem Mühlenplatz.

Traditionell bietet der Heimatverein im Rahmen des Tages des offenen Denkmals derartige Führungen an. Heute erinnert nur noch wenig an die von Christian Rath beschriebenen Zeiten. Lediglich der Schnellimbiss an der Von-Galen-Straße trägt heute noch die „Insel“ im Namen.

Viele Jahre beheimatete die frühere Mühle einen Landhandel, später folgten Jahre des Leerstands. „Hier hat buchstäblich der Bagger vor der Tür gestanden“, berichtete Rath von entsprechenden Plänen, das Gebäude zugunsten einer autogerechteren Erschließung des Ortskerns abzureißen. Doch dazu kam es – auch bedingt durch bürgerlichen Widerstand – nicht. Heute steht die Mühle der Bevölkerung als Begegnungsstätte zur Verfügung.

Weiter ging es zur Keimzelle der Hesselstadt, wo Christian Rath pointiert die Geschichte der Stadt von ihren Anfängen bis zur Gegenwart präsentierte. Am Ende der Schloßstraße, hinter den Hallen der ehemaligen Firma Gebrasa, präsentierte Christian Rath seinen Zuhörern jenes Areal, auf dmr vor fast 900 Jahren eine Befestigungsanlage errichtet worden war. „Normalerweise werden Dörfer an Flussufern gegründet oder liegen an größeren Handelswegen. Derartige Möglichkeiten gab es hier nicht. Es war eine elende Sumpflandschaft.“ Dennoch entstand in dieser unwirtlichen Umgebung eine Verteidigungsanlage.

Noch heute sind die Überreste des alten Ringgrabens zu erkennen. „Das war damals durchaus beachtlich“, unterstrich der Fachmann. Es entwickelte sich eine kleine Kernsiedlung im Bereich der heutigen Gebrasa-Immobilie und der Schloßstraße. „Sie müssen sich all die Firmen und Hallen wegdenken. Hier lebten einst viele Menschen auf engstem Raum.“

Nach wechselhafter Geschichte wohnten um 1600 knapp 300 Einwohner auf dem durch Gräfte und Hessel begrenzten Gebiet. Dies führte auch dazu, dass die Toten in Warendorf bestattet werden mussten. Noch heute erinnert das „Sassenberger Kreuz“ an diese Zeit.

Schwere Zeiten erlebten die Einwohner im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648). „Sassenberg wurde zur Garnisonsstadt – mit all den negativen Folgen, wie etwa Plünderungen durch die hier stationierten Soldaten.“

Wer Lust auf noch mehr Geschichte hatte, dem standen im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“ drei weitere Angebote zur Verfügung: Auch das Alte Zollhaus, das Herrenhaus Harkotten und die Pfarrkirche St. Johannes Evangelist öffneten ihre Pforten.