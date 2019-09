Füchtorf -

Deko-Artikel für den Garten oder Kulinarisches, ein Besuch in der Rollenden Waldschule oder eine Führung durch das Herrenhaus – auf Harkotten dreht sich an diesem Wochenende wieder alles um das Gartenfestival. Bis Sonntag haben Besucher Gelegenheit, das Angebot in Augenschein zu nehmen oder das Rahmenprogramm zu genießen. Was die Veranstalter besonders freut: Die Wetterprognose ist hervorragend!