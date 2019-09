So waren am Samstagnachmittag viele Mädchen und Jungen in die Schule gekommen, die begeistert die Instrumente des Musikvereins ausprobieren wollten. Mehr als 40 potenzielle Nachwuchsmusiker waren zum Schnuppernachmittag des Musikvereins gekommen. „Es ist doch schön, wenn man so viele Kinder mit Musik glücklich machen kann“, freute sich Dirigent Dirk Löchte über ein volles Haus. Auch der erste Vorsitzende Jan Böckenholt war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Schnuppernachmittags.

Die aktiven Musiker standen ihren Gästen „Rede und Antwort“ und halfen bereitwillig, Querflöte, Trompete und Co. die ersten Töne zu entlocken.

Doch wie sollten die Kinder bei all den Eindrücken den Überblick behalten? Ganz einfach: Sie erhielten von Jan Böckenholt eine Laufkarte zum großen „Instrumentenparcours“. Die zehn vorgestellten Instrumente waren hierbei mit Bild abgedruckt – verbunden mit drei eindeutigen Smileys. Die Wahl bestand nun zwischen fröhlichem, neutralem und unglücklichem Gesicht. „So könnt ihr gleich für euch entscheiden, ob euch das jeweilige Instrument Spaß gemacht hat oder eben gar nicht“, erläuterte ihnen Böckenholt.

Für eine Prognose, wie viele Nachwuchsmusiker der Musikverein in Zusammenarbeit mit der Musikschule bald begrüßen und ausbilden kann, war es dem Vorsitzenden zwar noch zu früh, die ersten Eindrücke waren jedoch vielversprechend.