„Feuerteufel“ im Altenzentrum

Ort des Geschehens war das Altenzentrum in der Elisabethstraße. Die 80 Bewohner seien nicht vorab informiert worden, betonte Werner Fusenig (Leiter des Altenzentrums), während die mehr als 60 Kameraden zur Tat schritten. „Aber in jedem Wohnbereich sind ausreichend Betreuungskräfte.“ Zudem waren ausschließlich nicht benötigte Räume teil der Übung.

Laut Szenario trieb ein „Feuerteufel“ sein Unwesen. Dieser legte an gleich vier Stellen – im Veranstaltungsraum, im ersten und zweiten Obergeschoss sowie in der Tagespflege – Feuer. Die Herausforderungen für die Retter lagen auf der Hand: Im Ernstfall hieße es, ältere, mitunter in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen zu retten. Hinzu kamen die Zahl der Brandnester und die Größe des Gebäudes.

Zügig bildeten die Einsatzkräfte drei Abschnitte und widmeten sich der Brandbekämpfung. Zudem galt es, vier Dummys in den stark verrauchten Räumen zu finden.

„Bei einem solchen Ausmaß würde in der Realität natürlich noch einiges mehr kommen“, machte Heinrich Otte klar. Die Situation eines „Massenanfalls von Verletzten“ (MANV) wäre im Falle eines derartigen Brands des Altenzentrum sehr wahrscheinlich. Neben heimischen Feuerwehrkräften dürften weitere Löschzüge angefordert werden. Und auch zahlreiche Notärzte und Rettungssanitäter würden entsprechende Areale zur Versorgung benötigt.

Die Schwierigkeit bestünde dann darin, die Fahrzeuge in der Elisabethstraße – einer Sackgasse – möglichst geschickt anzuordnen. Ein im Bereich des Wendehammers abgestelltes Auto erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich.

Doch nach etwas mehr als einer Stunde hatten die Kräfte unter Einsatzleiter Patrick Hillebrand an diesem Dienstagabend die Übung erfolgreich gemeistert. Es gelang ihnen, die „vermissten“ Dummys zu lokalisieren und an einer Sammelstelle abzulegen, die Räume vom dichten Rauch zu befreien und die „Feuer“ zu löschen.

„Es war eine sehr herausfordernde Übung“, fasste Freese zusammen. Insgesamt, so machte der Wehrführer deutlich, war er zufrieden mit der Vorgehensweise der Kameraden beider Löschzüge. Dem schloss sich auch sein Stellvertreter Heinrich Otte an. „Man sieht, dass das regelmäßige gemeinsame Üben viel bringt“, stellte Otte zufrieden fest. Im Anschluss an die „Manöverkritik“ durch die Wehrführung verzichtete diese aus nachvollziehbaren Gründen auf eine Begehung des gesamten Hauses.