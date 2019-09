Hindu-Tempel beeindruckt Kolpingmitglieder

Sassenberg -

Die Kolpingsfamilie Sassenberg besuchte mit 22 Interessierten den Hindu-Tempel in Hamm-Uentrop. Mitten im Gewerbegebiet in Hamm-Uentrop steht der größte Hindutempel Europas. Zu den großen Festen versammeln sich in ihm zehntausende Gläubige aus ganz Europa. Räucherkerzen und indische Sitarmusik stehen im scharfen Kontrast zu den benachbarten Fleischfabriken und dem Rauschen der Autobahn A2.