– Jeder, der schon mal eine Nacht durchwacht hat, kennt das Gefühl am nächsten Tag: übellaunig und gereizt versucht man, meist mit Süßem, den Tag zu überstehen. Mal kann unser Körper damit umgehen, aber häufen sich die Nächte, in denen wir weniger schlafen, sind die Folgen weitaus schwerwiegender. Diabetes mellitus, Übergewicht, Depression und Demenz sind nur einige der Langzeitkonsequenzen. Wie es dazu kommt und was jeder einzelne für sich tun kann, das zeigen die Referentinnen Daria Libke-Grießing, Heilpraktikerin, und Kathrin Libke , Heilpraktikerin für Psychotherapie, an diesem Abend auf.

Den Besuchern werden einige kleine Übungen für einen erholsamen Schlaf an die Hand gegeben. Zusätzlich zu dem Wissen aus der westlichen Schulmedizin werden verschiedene weitere Methoden und Wissensfelder genutzt. Daria Libke-Grießing und Kathrin Libke bedienen sich des Wissens der chinesischen Medizin, der Lehre von gesunder Ernährung, fernöstlichen Heilmethoden, Methoden der Selbsthypnose und Entspannungstechniken. An diesem Abend wird ein buntes Potpourri aus Informationen, Übungen und Tipps gegeben, um in einen gesunden und erholsamen Schlaf zu finden.

Es handelt sich um eine Veranstaltung der Volkshochschule Warendorf in Kooperation mit der Stadt Sassenberg. Karten zum Preis von 5 Euro gibt es an der Abendkasse. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.