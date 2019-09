Anmutig, erheiternd und graziös

Erheiternde, aber mit ihren Texten auch sehr nah am Leben basierende Arien aus Werken von Pergolesi, Caldara und Scarlatti sowie auch die großartig temperamentvoll komponierten Arien der Kleopatra aus Händels Oper „Giulio Cesare in Egitto“ und nicht zu vergessen die herrlichen Ohrenschmäuse, die ein Johann Sebastian Bach für das Cembalo geschrieben hat – so verschieden, so bunt kann Barock sein. Das können die Zuschauer am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist erleben.

Gespielt und gesungen werden Gassenhauer, die ein jeder Sänger und Barockliebhaber kennen sollte: Die Zuschauer werden an diesem Abend neben der graziös anmutig auftretenden Kleopatra auch die spitzbübische, dominante Kammerzofe Serpina, die charmante Vogelhändlerin, Margellina und viele weitere Figuren, die Ihnen durch die Liebe entstandenen Freuden und Leiden besingen werden, begegnen.

Ist der uns etwas leise erscheinende Klangcharakter eines Cembalos zunächst fast fremd, wird Ihnen das Instrument vom Cembalisten, Christian Ortkras , mit viel Liebe ans Herz gespielt und auch erklärt. Zusammen mit der Sopranistin, Anna Magdalena Rauer, wird das Publikum durch die Opernwelt des Barock begleitet. Dabei werden die verschiedenen Charaktere nicht nur klanglich, sondern auch szenisch näher gebracht.

Die deutsch-tschechische Sopranistin Anna Magdalena Rauer wurde am 24. Dezember 1995 in Hanau geboren und wuchs in Augsburg auf. Ihre Mutter, die Opernsängerin Kateřina Sokolová, die das Talent und die Leidenschaft ihrer Tochter für das Theater früh erkannte, gab ihr den ersten Gesangsunterricht im Alter von 16 Jahren. Im Jahre 2015 begann Anna Magdalena ihr Gesangsstudium bei Prof. Caroline Thomas an der Hochschule für Musik in Detmold und schloss dieses im Sommer mit Bestnote ab.

Seit September 2019 studiert sie an der Theaterakademie August Everding in München im Master-Studiengang Musiktheater/Operngesang in der Klasse von Prof. Daniela Sindram.

Weitere wichtige Impulse für die sängerische Tätigkeit der Sopranistin geben Prof. Christiane Iven, Susanne Winter (München) sowie Prof. Thomas Heyer (Frankfurt). Im September 2017 wurde Anna Magdalena Stipendiatin der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft in Kusel und im Februar des vergangenen Jahres Finalistin des internationalen Wettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Als Solistin trat sie bereits mehrere Male unter dem Dirigat von Prof. Florian Ludwig und Prof. Karl-Heinz Bloemeke, die sie sowohl im Opern- als auch im Konzertfach weiter ausbilden und unterstützen.

So wie Anna Magdalena schon im März 2018 in der Bach’schen Johannes Passion mit dem Barockensemble „la festa musicale“ zu hören war, trat sie in diesem Sommer mit der Rolle der Marchesa aus der Barockoper „La Buona Figliuola“ von Niccolò Piccinnni im Rahmen ihres Studienabschlusses im Landestheater Detmold unter der musikalischen Leitung von Prof. Ivan Törzs auf.

„Es freut sie um so mehr, dass ihre Bindung zu dieser musikgeschichtlichen Epoche durch das nun zum dritten Mal aufgeführte barocke Opernprogramm zusammen mit ihrem Duo-Partner, Christian Ortkras, am Cembalo vertieft wird“, freut sich Organisator Ansgar Russell.

Christian Ortkras, geboren 1991 in Gütersloh, ist seit August 2018 Hauptamtlicher Kirchenmusiker in Sassenberg. Davor war er als freischaffender katholischer Kirchenmusiker und Chorleiter unter anderem in Bielefeld und im Sauerland tätig. Von 2008 bis 2014 war er Kirchenmusiker im Pastoralverbund Avenwedde-Friedrichsdorf und von 2015 bis Juli 2017 im Pastoralen Raum Gütersloh. Er hat bereits mehrere 1. und 2. Preise bei den Wettbewerben „Jugend-Musikpreis der Stadt Rheda-Wiedenbrück“ und bei „Jugend musiziert“ erlangt. Seit Oktober 2011 studiert Christian Ortkras katholische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Detmold.

Zu seinen Lehrern zählen unter anderem Prof. Thomasz Adam Nowak (Orgel), Dr. Friedhelm Flamme (Orgel), Prof. Karl Heinz Bloemeke (Dirigat) und Sonja Kemnitzer (Cembalo). Regelmäßige Teilnahme an Meisterkursen und Fortbildungen runden seine Ausbildung ab.