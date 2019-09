Eine gemeinsame Aktion von gut 20 engagierten, vornehmlich jungen Landwirten aus Dackmar steckt dahinter, lüftet Heino Jüttner das Geheimnis auf Anfrage. Er kümmert sich für den Ortsverein des Bauernverbandes um die Öffentlichkeitsarbeit. Die Initiative stammt allerdings nicht vom Ortsverein. Der Dackmarer Landwirt Benedikt Wiefel habe die bundesweite Aktion an die Berufskollegen herangetragen, die dann nach dem traditionellen gemeinsamen Binden der Erntekrone in mehreren Teams losgezogen seien.

„Wir als freie Bauern können uns eine solche plakative Aktion auch mal erlauben“, sagt Jüttner, der an seiner Sympathie für die Initiative keinen Zweifel lässt. Beim Kreisverband wird das differenzierter gesehen. Auf der einen Seite steht das Verständnis für das Anliegen der Berufskollegen, die Mitbürger wachzurütteln: Die Gesellschaft sei schnell mit Vorwürfen bei der Hand, schaue aber nicht genug auf die tatsächliche Situation in der Landwirtschaft. „Viele Landwirte haben das Gefühl, von der Gesellschaft nicht akzeptiert zu sein, und das setzt ihnen zu“, sagt Silke Monzlinger. Allerdings halte sich der Kreisverband nach intensiver Diskussion mit Vorgaben zurück, denn es gebe andererseits auch Mitglieder, die bei inhaltlicher Unterstützung an dem Symbol des Kreuzes Anstoß nehmen.

Der Ursprung der Protestwelle liegt in den Sozialen Netzwerken. Agrarblogger wie „Bauer Willi“ und „Die Graswurzler“ hatten nach dem Agrarpakt zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium auf Bundesebene Anfang September zu der Aktion „#GrüneKreuze“ aufgerufen, die sich rasch ausgebreit. Die Forderungen an die Landwirte seien teils widersprüchlich, teils unvereinbar wird auf den zugehörigen Seiten kritisiert. Auf den landwirtschaftlichen Betrieben gehe die Angst um, heißt es in der Erklärung zum Protest, die – mit der Unterschrift „Ihr Bauer aus der Nachbarschaft“ versehen – auch an manchen der Kreuze nachzulesen ist. Es drohe ein massives Höfesterben, gerade bäuerlicher Familienbetriebe. Auch die biologische Landwirtschaft sei von „gewaltigem Preisdruck“ bedroht. Im Sinne des Verbrauchers sei das alles nicht, denn für ihn stehe unter anderem die regionale Versorgung mit Lebensmitteln auf dem Spiel.