Leider hatten es nur fünf zahlende Literaturliebhaber an diesem sonnigen Abend bis ins Bürgerzentrum Mühle geschafft.

Als Veranstalterin der Lesung trat die Stadt Sassenberg selber auf. Es finde noch zu wenig in der Mühle statt, hatte die Kultur- und Tourismusverantwortliche Olga Puttins festgestellt und das Kulturexperiment gewagt. Die Wahl war gut getroffen: Oskar Wilds Kurzgeschichte um ein uraltes britisches Gespenst, das durch die neuen amerikanischen Besitzer seines Spukschlosses schier zur Verzweiflung getrieben wird, versprach einen ebenso spannenden wie unterhaltsamen und damit durchaus breitenwirksamen Abend. Zudem erwies sich Erik Wikki mit seiner sonoren Stimme als talentierter Vortragskünstler. Ihm gelang es beim Vorlesen genau das richtige Maß an wohliger Spannung zu erzeugen, dass eigentlich nur noch das knisternde Kaminfeuer fehlte. Dabei blinzelte ihm bei den teilweise sehr skurrilen Ideen der Vorlage der Schalk aus den Augen.

Wikki ist ein kreativer Kopf. Musik, Malen, Schreiben, all das gehöre zu seinem Leben, erzählt er. Seine berufliche Karriere habe er als Küster begonnen, weil er ursprünglich Theologe werden wollte. Stattdessen war er dann 20 Jahre lang Chef des Baufinanzierers LBS in Gelsenkirchen – ein Job, den man ihm heute nicht mehr ansieht. „Aber ich war wohl auch nie der typische LBS-Chef“, schmunzelt der gebürtige Recklinghäuser, der heute im Emsland lebt. 2015 hat er seinen ersten Krimi veröffentlicht und sich für seine Vortragskunst auf ganz besondere Lokalitäten spezialisiert: „Ein Großteil meiner Lesungen findet in Bestattungshallen statt“, erzählt er.

Ein bisschen morbider Humor, das passt gut zu Oskar Wild . Die Geschichte hat Wikki selbst übersetzt und ins 21. Jahrhundert übertragen, enthüllt er die Identität des Übersetzersynonyms Peter Recking. Wesentliche Änderung: Die alte Haushälterin des Spukschlosses ersetzt er durch einen gebeugten Kastellan – eine bewusste Anlehnung an die Geschichte von „Hui Buh“, dem Schlossgespenst, deren Hörspielfassung er als Kind verschlungen habe. Hinzu treten Kleinigkeiten wie ein Lippenpiercing der Tochter oder dreifachverglaste Schlossfensterscheiben. Aber all das bleibt marginal, denn aus Respekt vor der Vorlage habe er sich größere Änderungen etwa an der Personenkonstellation „nicht erlaubt“, sagt Wikki. Und auch das ist gut so. Die inhaltliche Übertragung ins 21. Jahrhundert gehörte nicht zu den Stärken des Abends.