Und somit luden sie nach guter Tradition am Samstagnachmittag zum großen Sommerfest in den heimischen Brook ein. Vor dem Sportlerheim begrüßte Prinzessin Lisa I. die Freunde des Karnevals . Eigentlich hatten sich zwölf Teams zum munteren Wettstreit angekündigt, durch die Absage der Ehrengarde nahmen dann närrische elf Formationen am bunten Programm teil. Beim XXL-Mensch-ärgere-dich-nicht wurde den Spielern einiges abverlangt, beim Konfettischätzen war ein besonders gutes Auge gefragt.

Gänzlich andere Qualitäten standen dann beim Stiefelsaufen im Vordergrund. Angesichts des sonnigen Wetters erlebten die mehr als 60 Aktiven einen stimmungsvollen Nachmittag. Und auch für die jüngeren Gäste wurde einiges geboten. Sie tobten auf der eigens aufgebauten Hüpfburg oder nutzten das Angebot des Kinderschminkens.

Zudem setzen die Verantwortlichen des KCK und des Elferrats um Prinzessin Lisa eine liebgewonnene Tradition fort: Der Erlös des Festes wird der Heinrich-Tellen-Schule sowie den Freckenhorster Werkstätten zugute kommen.