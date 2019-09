Nachdenken und Ruhe bewahren

Auf Einladung der Blumen- und Gartenfreunde waren zwölf Bürger im Feuerwehrgerätehaus zusammengekommen. Hier wurden sie von Brandoberinspektor Frank Pohlschmidt , stellvertretender Löschzugführer des Löschzugs Füchtorf, und Unterbrandmeister Andreas Nierkamp empfangen. Zunächst folgte der rund einstündige Theorieteil. Hierbei brachte Pohlschmidt seinen Zuhörern die unterschiedlichen Brandklassen näher – von Klasse A (feste Stoffe wie Holz, Papier oder Kohle) über Klasse B (Benzin, lacke,Harz), Klasse C (Gase) bis hin zur Klasse F (Speiseöle und Fette). Dass ein Fettbrand auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden darf, war der Gruppe bekannt.

Im Verlauf erläuterte Pohlschmidt den Anwesenden jedoch auch die Vor- und Nachteile von Schaum-, Pulver- und CO-Löschern. Letztgenannte seien gerade im Bereich von IT-Rechenzentren wichtig, da sie lediglich den Sauerstoff verdrängten, jedoch keine Schäden durch Löschwasser anrichteten. Bei einem solchen Löscher sollten Laien jedoch Vorsicht walten lassen – besonders in geschlossenen Räumen. „Es ist keinem geholfen, wenn man nach dem Löschversuch selbst daneben liegt und Hilfe braucht.“

Auch sei Feuerlöscher nicht gleich Feuerlöscher. So lernten die Teilnehmer Aufbau und Funktion von Dauerdrucklöschern sowie Feuerlöschern mit innen und außen liegender Treibmittelflasche kennen.

Auch ein Kapitel zur Brandvermeidung gehörte zum Programm. Denn an potenziellen Brandquellen mangele es in Küche, Wohnzimmer, am Kamin oder Grill eher nicht, so Pohlschmidt. Grundsätzlich, so lautete der Rat der Profis, sollte in jedem Haushalt eine Löschdecke vorhanden sein. „Die kostet nicht viel Geld, reicht aber oft bei kleineren Bränden fürs Erste vollkommen aus. Wenn Sie einen Brand bemerken: Denken Sie nach und bewahren Sie Ruhe“, lautete erster Pohlschmidts Rat. Schließlich dürfe bei aller Aufregung nie vergessen werden, den Feuerlöscher zu entriegeln.

Es folgten die elementaren Regeln der Brandbekämpfung. So sollte niemals gegen den Wind gelöscht werden. Zudem lösche man von vorne nach hinten und von unten nach oben. „Sollten mehrere Löscher verfügbar sein, verwenden Sie alle gleichzeitig.“ Nach dem Einsatz sollten Feuerlöscher aufgefüllt werden. „Hängen Sie die Löscher bitte nicht einfach wieder auf.“

Nach dieser umfangreichen Unterweisung folgte der praktische Teil. Vor dem Gerätehaus hatte Andreas Nierkamp eine Schale mit Nagellackentferner gefüllt. Nun erhielten die Teilnehmer selbst ein Gefühl davon, den Feuerlöscher zu entriegeln und zu bedienen. Nach ersten zögerlichen Versuchen wurden die Beteiligten immer sicherer im Umgang mit dem Löschmittel und löschten den kleinen Brand rasch. Laut Frank Pohlschmidt sind interessierte Gruppen jederzeit willkommen. Das Angebot ist kostenlos.