„Wir haben das in der Vorstandsrunde diskutiert. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht – zum Beispiel mit dem Spargelseminar“, berichtet Reinhild Vrochte . Nun gelang es, Christa Witte für den Themenabend zu gewinnen. Witte stammt aus Ibbenbüren und darf als echte Käseexpertin bezeichnet werden. 15 Jahre lang führte sie ein Käsefachgeschäft. Auch nach dessen Schließung konnte und wollte sie nicht so recht von ihrer Passion lassen und bietet seit 2011 Käseverkostungen an.

Und so kamen am Freitag die Sassenberger Frauen in den Genuss besonderer Spezialitäten. Nach einem sommerlichen Aperitif mit Sekt folgte ein reichhaltiger Käseteller. „Oft unterschätzen die Teilnehmer die Menge auf dem Teller. Wenn Sie den aufhaben, sind Sie satt. Das garantiere ich Ihnen“, begrüßte Witte die Teilnehmerinnen zur rund 90-minütigen Käsetour.

Die kulinarische Reise ging quer durch Europa. Los ging es mit einem milden französischen Weichkäse, zu dem ein entsprechender französischer Wein ausgeschenkt wurde. Weiter ging es mit einem spanischen Schnittkäse, der aus Kuh- Schafs- und Ziegenmilch hergestellt wird. Hierzu gab es spanischen Wein. Auch ein Odenwälder Feigenkäse, verbunden mit dem entsprechenden heimischen Wein, stand auf dem Speiseplan. Komplettiert wurde der Gaumenschmaus mit einem österreichischen Kürbiskernkäse und dem französischen Rohmilchkäse Camembert.