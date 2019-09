Am Montagabend stand nun für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr – und damit alle Kameraden ab dem Rang eines Gruppenführers – eine Betriebsführung der besonderen Art auf der Agenda. So wurden Wehrführer Matthias Freese und die weiteren Sassenberger und Füchtorfer Kameraden von Claus Goes , Fachkraft für Arbeitssicherheit bei LMC, und Ingo Beelmann (Brandschutzdienststelle Feuerwehr Beckum) empfangen.

Freese dankte zunächst für die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den erweiterten Produktionsstätten machen zu dürfen. „Hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan.“

Dem pflichtete auch Ingo Beelmann bei. Dieser lieferte sogleich Informationen aus erster Hand. Schließlich wurden sämtliche Aspekte des Brandschutzes in engem Austausch von LMC und Brandschutzdienststelle erarbeitet. Beelmann lobte die Verantwortlichen des Caravanherstellers für die umfangreichen Investitionen in einen modernen und höchst innovativen Brandschutz. So sei die verbaute Gebäudefunkanlage kreisweit eine echte Rarität. Diese wird automatisch über die Brandmeldeanlage angesteuert. Die Vorteile einer Gebäudefunkanlage lag für die Verantwortlichen der beiden Löschzüge auf der Hand. Für das Unternehmen sei dieser Schritt jedoch mit relativ hohen Kosten verbunden gewesen, so Beelmann.

Des Weiteren hätten die Verantwortlichen im Zuge der baulichen Erweiterungsmaßnahmen auch konsequente Maßnahmen zum Brandschutz ergriffen. So soll eine Neuorganisation im Bereich Schlüsselmanagement einen zügigeren Zugriff durch die Einsatzkräfte ermöglichen. Nach der theoretischen Einweisung nahmen die Kameraden das Angebot eines Betriebsbegehung dankend an.