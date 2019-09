Erstklässler ohne Warnwesten

Sassenberg -

In der Klasse 1 b fällt der Kunstunterricht an diesem Freitag aus. „Polizei“ steht mit dicken Lettern stattdessen an der Tafel. Der Verkehrssicherheitsberater Theo Pier und sein Kollege, der örtliche Bezirksdienstbeamte Bernhard Ostkamp sind zu Besuch um über den sicheren Schulweg zu reden. Auch eine ganze Reihe von Vätern und Müttern sind in den Unterricht gekommen, um zu erfahren, was sie tun können.