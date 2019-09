Zum 15. Mal erwarten die Musiker des Gebrasa Blasorchesters mit ihrem Festwirt Frank Otte (Nova Events) hunderte Gäste an ihren drei tollen Tagen. Vom 27. bis 29. September wird in diesem Jahr im Brook gefeiert. Der Freitag wird gleichzeitig die Geburtstagsfeier des Orchesters, das in diesem Jahr sein 85. Jubiläum feiert. Genau wie Samstag und Sonntag werden die Musiker die Gäste mit Blasmusik einstimmen und das Fass anstechen, bevor dann die Oktoberfestband „Die Rockzipfl“ übernimmt. Samstag und Sonntag werden die in Sassenberg bereits bekannten „Frankenräuber“ die Stimmung aufheizen. Neben bayerischen Schmankerln gibt es natürlich Getränke in Maßkrügen, stilecht serviert an Festzelttischen und -bänken.

An allen drei Tagen ist das beheizte Zelt stimmungsvoll aufgebaut und auch Brezelstand und Hüttenbar fehlen natürlich nicht, versprechen die Veranstalter. „Mit dem Termin und dem Aufbau im Zelt rücken wir in diesem Jahr noch näher an das Original in München“ freut sich die erste Vorsitzende Lena Borgmann. Durch bedruckte Banner an den Zeltwänden wird noch mehr bayrische Gemütlichkeit entstehen. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gange. Karten für freitags und samstags sind bei den Orchestermitgliedern und unter www.novaevents.de zu bekommen. Einlass ist am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 18.30 Uhr. Beim Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr ist der Eintritt frei. Alle Aktiven freuen sich, mit Sassenberg und Umgebung zu feiern.