Gesunder Boden – gesunder Mensch

Der „Geohobel“ greift nur zwischen zwei und fünf Zentimeter Tiefe in den Boden ein, so dass das gleichzeitig abgelegte Saatgut die alten Wurzelgänge nutzen kann. Zudem bilden die Wurzelgänge eine hervorragende Drainage.

„Mein Ziel ist es, Humus aufzubauen, damit eine bessere Nährstoffverfügbarkeit gegeben ist. Zudem ist Humus ein guter Wasserspeicher, und das ist bei den trockenen Sommern sehr wichtig“, erklärt Nettelnstroth. Seine Begeisterung über den Geohobel teilte er Anfang der Woche mit rund 30 Landwirten aus dem Kreis Warendorf und sogar einigen Berufskollegen aus Hamburg. Als besondere Gäste hatte er den Maschinenentwickler Michael Rath aus Österreich sowie den Schweizer Beat Ernie eingeladen, der bei der Entwicklung maßgeblich beteiligt war.

Christian Nettelnstroth ist seit 2006 als selbstständiger Landwirt tätig. Er strebt einen gesunden Boden an, denn aus seiner Sicht muss hier der Hebel in der Landwirtschaft angesetzt werden. „Gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesunde Tiere und gesunder Mensch“, lautet die Formel des 37-jährigen Füchtorfers. Schon seit 2013 ist er dabei, die Qualität des Bodens permanent zu verbessern.

Mit dem Geohobel verspricht er sich nun noch schnellere Erfolge. Im Jahr 2018 hatte der Landwirt von dem Gerät erfahren. „Ich habe eine Stunde mit Michael Rath und eine Stunde mit Beat Ernie telefoniert, danach wusste ich, dass ich die Maschine will“, berichtete Nettelnstroth. Ursprünglich wolle er sie nur zum Maisanbau nutzen, aber dann hat er sich die komplette Maschine gekauft. Dass er dazu finanziell in Vorleistung gehen musste, nahm er in Kauf. „Man muss eine Vision haben. Wir müssen effizient sein.“ Das, was jahrzehntelang falsch gelaufen sei, ließe sich nicht von heute auf morgen bereinigen.

Die Ziele des 37-Jährigen sind ehrgeizig. Er will in den nächsten fünf Jahren ein Prozent Humus aufbauen. „Das ist ein hohes Ziel, und viele sagen, das ist unmöglich. Mit einem Prozent Humus speichere ich 80 Tonnen CO² auf einen Hektar“, sieht er darin auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz und verweist auf den Zehn-Punkte-Plan der Landwirtschaftsministerin Klöckner.

Der Geohobel ist genau die Maschine, auf die Netteln­stroth gewartet hat. Vor zehn Jahren hatte Michael Rath die erste Idee dazu. „Ich wollte in der Bodenbearbeitung die Tiefe reduzieren“, sagte er. Gleichzeitig sollte die Maschine auch einsäen, um Überfahrten zu sparen. Vor fünf Jahren nahm dann Beat Ernie aus der Schweiz Kontakt zu ihm auf, der ein Video im Internet gesehen hatte. Gemeinsam entwickelten sie den Geohobel weiter. „Mir war klar, dass es über die Rotation gehen muss“, erklärte der Schweizer. „Je flacher, desto mehr Rotation ist nötig.“

Der Geohobel erfüllt nun alle Anforderungen und pro Stunde können ein bis eineinhalb Hektar abgefahren werden. Der große Vorteil: Es ist nur noch eine Überfahrt notwendig, da alle Schritte auf einmal erledigt werden. „Man braucht in Zukunft fast keine andere Maschine mehr“, glaubt der Landwirt.

Dass ihm die Bodenqualität so am Herzen liegt, lag auch an seinen Tieren, die immer ungesünder wurden. „Das passte mir nicht.“ Er entwickelte neue Gülle veredelte die Gülle mikrobiell und setzte damit einen Kreislauf in Gang, denn im Jahr 2015 konnte er das erste Mal eine Ernte einfahren, die pestizidfrei war so dass er es im Jahr 2015 das erste Mal schaffte, Weizen ohne Einsatz von Fungi- und Insektiziden anzubauen. Damit wurden die Tiere gefüttert, die nun gesünder wurden. Die Gülle wird mit einem Schleppschuh aufgetragen, dass die organische Masse oben bleibt. Dabei sei ihm damals vom Schleppschuh abgeraten worden. „Nicht immer machen, was einem erzählt wird“, empfahl er den Gästen. Mittlerweile hat er es geschafft, die Tierarztkosten und die Pflanzenschutzkosten um jeweils zwei Drittel zu reduzieren und kann seit drei Jahren auf das Impfen der Ferkel verzichten.

Langfristig will der Füchtorfer die Nährstoffeffizienz und den Humusgehalt weiter erhöhen und sämtliche Chemie reduzieren. „Ich will ohne Glyphosat Mais nach einer winterharten Zwischenfrucht anbauen können.“